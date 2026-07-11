ДТП с грузовиком парализовало движение на трассе Астана — Караганда

«10 июля, около 16:30 на 42-м километре автодороги Астана — Караганда произошло ДТП с участием грузового автомобиля. По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением, после чего грузовик совершил наезд на барьерное ограждение. Движение на участке оказалось затруднено, образовался затор», — говорится в сообщении.
По данным компании, после ДТП на место прибыли специалисты, которые очистили проезжую часть, устранили последствия аварии и обеспечили безопасные условия для движения транспорта. В 20:30 движение на участке было полностью восстановлено.