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ДТП с грузовиком парализовало движение на трассе Астана — Караганда

Астана. 11 июля. КазТАГ — На 42-м километре автодороги Астана — Караганда произошло ДТП с участием грузового автомобиля, из-за которого на участке образовался затор, сообщает пресс-служба АО «НК “КазАвтоЖол”.

Источник: пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

«10 июля, около 16:30 на 42-м километре автодороги Астана — Караганда произошло ДТП с участием грузового автомобиля. По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением, после чего грузовик совершил наезд на барьерное ограждение. Движение на участке оказалось затруднено, образовался затор», — говорится в сообщении.

По данным компании, после ДТП на место прибыли специалисты, которые очистили проезжую часть, устранили последствия аварии и обеспечили безопасные условия для движения транспорта. В 20:30 движение на участке было полностью восстановлено.