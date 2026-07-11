Смертельно раненый британец сам добрался до больницы и скончался у врачей на руках

Трем мужчинам предъявили обвинение в убийстве 23-летнего жителя Лондона. Потерпевший самостоятельно приехал в больницу с ножевым ранением, однако врачи не смогли его спасти.
Полицию вызвали ранним утром 9 июля после сообщения о нападении в районе Кройдон. Прибывшие сотрудники не нашли на месте ни пострадавшего, ни предполагаемых участников конфликта.
Вскоре раненый мужчина обратился за медицинской помощью. Медики обнаружили у него травму, соответствующую удару ножом. После смерти пациента полиция установила его личность и сообщила о случившемся родственникам.
Трех подозреваемых задержали в день нападения. Обвинение в убийстве им предъявили на следующие сутки. Мужчины должны предстать перед судом 11 июля.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и собирают записи с камер наблюдения.
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