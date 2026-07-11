Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельно раненый британец сам добрался до больницы и скончался у врачей на руках

Трем мужчинам предъявили обвинение в убийстве 23-летнего жителя Лондона.

Трем мужчинам предъявили обвинение в убийстве 23-летнего жителя Лондона. Потерпевший самостоятельно приехал в больницу с ножевым ранением, однако врачи не смогли его спасти.

Полицию вызвали ранним утром 9 июля после сообщения о нападении в районе Кройдон. Прибывшие сотрудники не нашли на месте ни пострадавшего, ни предполагаемых участников конфликта.

Вскоре раненый мужчина обратился за медицинской помощью. Медики обнаружили у него травму, соответствующую удару ножом. После смерти пациента полиция установила его личность и сообщила о случившемся родственникам.

Трех подозреваемых задержали в день нападения. Обвинение в убийстве им предъявили на следующие сутки. Мужчины должны предстать перед судом 11 июля.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и собирают записи с камер наблюдения.

Читайте также: «Тюремный романс» Мадуева закончился наганом в «Крестах».