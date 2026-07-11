В Иркутской области подростки избили сверстника и заставили его встать на колени

По ее словам, группа подростков принудила мальчиков встать на колени и принести извинения за неведомую провинность. Но на этом издевательства не закончились — после унижений они жестоко избили ее сына. Обращения в различные инстанции, судя по всему, результатов не дали, и женщина решила обратиться напрямую к главе СК.