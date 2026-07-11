В Иркутской области подростки избили сверстника и заставили его встать на колени

В Иркутской области разбираются в нападении на подростка. В приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Братска, мать 16-летнего подростка. Женщина рассказала, что в апреле этого года ее сына и его знакомого похитили, вывезли на парковку у местного кафе и подвергли унижениям.
По ее словам, группа подростков принудила мальчиков встать на колени и принести извинения за неведомую провинность. Но на этом издевательства не закончились — после унижений они жестоко избили ее сына. Обращения в различные инстанции, судя по всему, результатов не дали, и женщина решила обратиться напрямую к главе СК.
«В СУ СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка», — сообщили в Следственном комитете России.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Виктору Семенову доложить о промежуточных результатах проверки и о том, какое решение будет принято по итогам. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.