Водителя без прав задержали после погони и ДТП с тяжкими последствиями

В Иркутской области возбудили уголовное дело против 18-летнего водителя, который при попытке уйти от полиции сбил женщину на пешеходном переходе. Потерпевшая получила тяжелые травмы.
По данным МВД, юноша управлял автомобилем в Усть-Куте и проигнорировал требование инспекторов остановиться. Во время погони он на высокой скорости выехал на улицу Кирова и совершил наезд на женщину.
После ДТП водитель продолжил движение. Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел, а затем открыли огонь по колесам машины. Автомобиль удалось заблокировать, после чего молодого человека задержали.
Проверка показала, что фигурант никогда не получал водительского удостоверения. За две недели до происшествия его уже привлекали к ответственности за управление мотоциклом без прав.
Юношу поместили в изолятор временного содержания. Следствие вменяет ему нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда и оставлением места аварии.
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