В Красноярске пропал 13-летний школьник

Илья Авдеев ушел из дома в СНТ «Механизатор» вечером 10 июля около 22:00 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы мальчика: рост 163 см, плотное телосложение. В момент исчезновения он был одет в футболку, серые шорты и кроссовки.