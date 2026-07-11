В Красноярске пропал 13-летний школьник

В Красноярске пропал 13-летний подросток. Об этом сообщает группа волонтеров «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной».
Илья Авдеев ушел из дома в СНТ «Механизатор» вечером 10 июля около 22:00 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы мальчика: рост 163 см, плотное телосложение. В момент исчезновения он был одет в футболку, серые шорты и кроссовки.
Полиция и волонтеры ведут активные поиски. Всех, кому известно о местонахождении Ильи, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (391) 233−47−35 — дежурная часть отдела полиции № 6; 8−950−99−66−066 — волонтеры (круглосуточно); «112» — единый телефон вызова экстренных оперативных служб.