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В Челябинской области часть Миасса осталась без электричества из-за непогоды

О ситуации информируют экстренные службы города.

Источник: dostup1.ru

Сообщается, что произошли отключения на электросетях в поселках Первомайский, Новотагилка, Новоандреевка, Тыелга, Октябрьский, Архангельский, Верхний Иремель, Красный, Нижний Атлян, СНТ «Урал-Дача», поселка Тургояк (улица Туристов, частично).

Также без света Машгородок (улицы Вернадского, Менделеева, Ильмен-Тау, проспект Макеева), центральная часть города (улицы Романенко, Автозаводцев, частично улица 8 Июля).

«Ситуация находится на контроле. Электроснабжающей организацией принимаются меры по устранению аварийных ситуаций в кратчайшие сроки», — говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения грозового фронта, сопровождавшегося ливнем и сильными порывами ветра, без электроснабжения оказались жители поселка Медведевка и части Златоуста.