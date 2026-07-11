В Челябинской области часть Миасса осталась без электричества из-за непогоды

Сообщается, что произошли отключения на электросетях в поселках Первомайский, Новотагилка, Новоандреевка, Тыелга, Октябрьский, Архангельский, Верхний Иремель, Красный, Нижний Атлян, СНТ «Урал-Дача», поселка Тургояк (улица Туристов, частично).
Также без света Машгородок (улицы Вернадского, Менделеева, Ильмен-Тау, проспект Макеева), центральная часть города (улицы Романенко, Автозаводцев, частично улица 8 Июля).
«Ситуация находится на контроле. Электроснабжающей организацией принимаются меры по устранению аварийных ситуаций в кратчайшие сроки», — говорится в комментарии.
Ранее сообщалось, что в результате прохождения грозового фронта, сопровождавшегося ливнем и сильными порывами ветра, без электроснабжения оказались жители поселка Медведевка и части Златоуста.