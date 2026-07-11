СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Татарстане

Напомним, в Черемшанском районе — у села Ибраево Каргали опрокинулся автобус на трассе Кузайкино — Нурлат. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны, в нём находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Детей среди пострадавших нет. К устранению последствий ДТП привлекли 39 человек и 14 единиц техники от РСЧС (в том числе воздушное судно).