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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорты Внуково, Геленджик, Калуга (Грабцево), Ярославь (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.