Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково

«Аэропорты Внуково, Геленджик, Калуга (Грабцево), Ярославь (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Аэропорты Внуково, Геленджик, Калуга (Грабцево), Ярославь (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.