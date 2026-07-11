Мошенники использовали студента для краж из квартир в Новосибирске

В начале июля в отделы полиции Новосибирска и области поступило несколько заявлений от жителей, сообщивших о вскрытии сейфов в их квартирах и хищении крупных сумм денег.
Во время расследования сотрудники полиции установили, что все преступления были совершены по одной схеме. Незадолго до краж родственникам владельцев квартир звонили неизвестные через мессенджеры, представлялись сотрудниками государственных ведомств и под различными предлогами убеждали предоставить доступ к жилью близких.
Следуя указаниям аферистов, потерпевшие оставляли ключи от квартир в заранее оговорённых тайниках на территории Новосибирска и сообщали их местонахождение злоумышленникам. После этого неизвестные проникали в квартиры, вскрывали сейфы и похищали деньги.
По данным полиции, одним из исполнителей этой схемы оказался задержанный студент. Обстоятельства произошедшего и его роль в преступлениях устанавливаются.