Мошенники использовали студента для краж из квартир в Новосибирске

Во время расследования сотрудники полиции установили, что все преступления были совершены по одной схеме. Незадолго до краж родственникам владельцев квартир звонили неизвестные через мессенджеры, представлялись сотрудниками государственных ведомств и под различными предлогами убеждали предоставить доступ к жилью близких.