Четверых граждан Латвии арестовали в Москве за производство 234 кг метадона

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех четырёх фигурантов под стражу. Им предъявили обвинение по части 5 статьи 228 УК РФ — незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, обвиняемые организовали производство метадона с целью последующего сбыта. В постановлении суда фигурируют Церис Раймонд, Церис Оярс, Ивановс Романс и Широковс Константинис. Нарколаборатория располагалась в Дмитровском округе Москвы.