Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упавшая со скалы на реке Чусовой женщина остаётся на лечении в больнице

Несчастный случай произошёл в районе села Кын.

Женщина, пострадавшая при падении со скалы на реке Чусовой, остаётся в больнице на лечении, сообщил сайту perm.aif.ru минздрав.

«Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Ей проводится необходимое лечение в условиях стационара», — уточнили в Минздраве Пермского края.

Инцидент случился 3 июля. При падении со скалы Камень Жёлтый на реке Чусовой погибла женщина 45 лет и травмировалась женщина 46 лет. Следствие установило, что женщины поднялись на скалу переменной высоты от 20 до 50 метров, чтобы сфотографироваться. Они сплавлялись по реке в составе самоорганизованной группы туристов.

В краевом Минкульте сайту perm.aif.ru рассказали, что село Кын — востребованная туристами достопримечательность.

«Суммарно Кын и его окрестности посещает до 20 тысяч человек ежегодно. Это популярная точка финиша для сплавов по Чусовой. В самом Кыну есть гостиница и гостевые дома для размещения. Летом здесь можно заниматься активным отдыхом на воде, а зимой — кататься на снегоходах», — сообщили в министерстве.

Ранее туристку из Перми убили на сплаве в Свердловской области.