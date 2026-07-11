Упавшая со скалы на реке Чусовой женщина остаётся на лечении в больнице

Женщина, пострадавшая при падении со скалы на реке Чусовой, остаётся в больнице на лечении, сообщил сайту perm.aif.ru минздрав.
«Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Ей проводится необходимое лечение в условиях стационара», — уточнили в Минздраве Пермского края.
Инцидент случился 3 июля. При падении со скалы Камень Жёлтый на реке Чусовой погибла женщина 45 лет и травмировалась женщина 46 лет. Следствие установило, что женщины поднялись на скалу переменной высоты от 20 до 50 метров, чтобы сфотографироваться. Они сплавлялись по реке в составе самоорганизованной группы туристов.
В краевом Минкульте сайту perm.aif.ru рассказали, что село Кын — востребованная туристами достопримечательность.
«Суммарно Кын и его окрестности посещает до 20 тысяч человек ежегодно. Это популярная точка финиша для сплавов по Чусовой. В самом Кыну есть гостиница и гостевые дома для размещения. Летом здесь можно заниматься активным отдыхом на воде, а зимой — кататься на снегоходах», — сообщили в министерстве.
Ранее туристку из Перми убили на сплаве в Свердловской области.