Упавшая со скалы на реке Чусовой женщина остаётся на лечении в больнице

«Суммарно Кын и его окрестности посещает до 20 тысяч человек ежегодно. Это популярная точка финиша для сплавов по Чусовой. В самом Кыну есть гостиница и гостевые дома для размещения. Летом здесь можно заниматься активным отдыхом на воде, а зимой — кататься на снегоходах», — сообщили в министерстве.