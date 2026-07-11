В Уфе мотоциклист на скорости влетел в Kia и погиб на месте

По предварительной информации, авария произошла около семи часов утра. 27-летний мужчина, управлявший мотоциклом, двигался в попутном направлении с автомобилем Kia K5, после чего произошло столкновение. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков.