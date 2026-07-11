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Четверых граждан Латвии арестовали в Москве за производство метадона

Останкинский районный суд Москвы арестовал четверых граждан Латвии, обвиняемых в производстве 234 килограммов метадона. Об этом в субботу, 11 июля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Останкинский районный суд Москвы арестовал четверых граждан Латвии, обвиняемых в производстве 234 килограммов метадона. Об этом в субботу, 11 июля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые изготовили 234 килограмма метадона с целью его дальнейшего распространения.

Согласно материалам суда, речь идет о Раймонде Церисе, Оярсе Церисе, Романсе Ивановсе и Константинисе Широковсе.

По данным правоохранительных органов, все обвиняемые являются гражданами Латвии, а нарколаборатория находилась в Дмитровском округе Москвы, уточняется в публикации.

В начале июня осудили двух мужчин за организацию нарколаборатории в Домодедове. Они успели произвести более 58 килограммов запрещенных веществ. Злоумышленников отправили за решетку на 16 лет.

До этого приговор вынесли 16 обвиняемым по делу о производстве более тонны синтетических наркотиков в нескольких населенных пунктах Подмосковья. Фигурантов отправили за решетку на срок до 23 лет.

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