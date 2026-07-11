На Урале во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт

В Артемовском во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил глава округа Андрей Клименко. Кроме этого во время непогоды вечером 10 июля был поврежден газопровод в районе улиц Мира и Западной.
— Часть потребителей временно отключена от газоснабжения. На месте работают специалисты аварийной службы. Обе ситуации держу на личном контроле. Дополнительную информацию сообщу по мере её поступления, — сообщил в своих соцсетях Андрей Клименко.
В Артемовском из-за паводка размыло дорогу до Алапаевска. Подтопление также зафиксировано в Ирбите, где из нескольких районов эвакуировали жителей.