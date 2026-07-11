Пытавшийся сделать селфи на вагоне поезда подросток тяжело пострадал в Костанае

«25 июня 2026 года около 21:00 несовершеннолетний, находясь на территории Южного железнодорожного парка станции Костанай, с целью сделать фотографию поднялся на вагон поезда, находившийся под контактным проводом. В результате поражения электрическим током ребенок получил тяжкие телесные повреждения, в том числе ожоговый шок III степени, общей площадью 60 процентов, ушибленные раны носа и языка», — сообщает специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области.