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Пытавшийся сделать селфи на вагоне поезда подросток тяжело пострадал в Костанае

Костанай. 11 июля. КазТАГ — Подросток получил тяжелые травмы, в том числе ожоговый шок, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда в Костанайской области, передает КазТАГ.

«25 июня 2026 года около 21:00 несовершеннолетний, находясь на территории Южного железнодорожного парка станции Костанай, с целью сделать фотографию поднялся на вагон поезда, находившийся под контактным проводом. В результате поражения электрическим током ребенок получил тяжкие телесные повреждения, в том числе ожоговый шок III степени, общей площадью 60 процентов, ушибленные раны носа и языка», — сообщает специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области.

За неисполнение обязанностей по воспитанию и мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего суд привлек к административной ответственности его опекуна.

В судебном заседании опекун полностью признал свою вину. Он пояснил, что является опекуном племянника после смерти его матери.

Постановлением суда Б. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного взыскания в виде штрафа в размере Т43 250.

Постановление суда не вступило в законную силу.