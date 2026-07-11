Матрос погиб. Атака ВСУ на Таганрог 11 июля 2026: последние новости

Ночь в Таганроге была напряжённой. С вечера глава города Светлана Камбулова информировала жителей о работе систем ПВО и режиме беспилотной опасности. Она призывала людей покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам. Отбой дали только к шсти утра 11 июля. И тогда же появились сообщения о трагедии минувшей ночи.