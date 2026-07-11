В Свердловской области затопило автомобильную дорогу до Алапаевска. В ночь на 11 июля в селе Мироново на пруду реки Арамашки произошел размыв грунтовой насыпи с образованием прорана перед водопропускным сооружением.
Поток воды перекрыл автомобильную дорогу Артемовский — Арамашево (в районе деревни Бучино). Движение в направлении Алапаевска временно закрыто, сообщает глава Артемовского Андрей Клименко.
— Уровень воды в реке Реж на территории села Мироново значительно повысился, — отметил чиновник.
Напомним, что в результате сильного дождя в Артемовском загорелся фельдшерско-акушерский пункт и был поврежден газопровод.