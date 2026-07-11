Подростка обвинили в разгроме школы на ₽16 млн

Полиция Австралии предъявила обвинения 14-летнему подростку после разгрома школы в юго-западной части Сиднея. Размер нанесенного образовательному учреждению ущерба предварительно оценили в 300 тысяч австралийских долларов.
Происшествие случилось вечером 3 июня. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили разбитые окна, поврежденное имущество и разгромленные учебные кабинеты.
По предварительным подсчетам, злоумышленники повредили 27 помещений, расположенных в четырех школьных корпусах. Следователи осмотрели территорию и начали устанавливать всех возможных участников проникновения.
Подростка задержали 10 июля в одном из домов района Маккуори-Филдс. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах, краже и еще одном имущественном преступлении. Суд отказался освободить несовершеннолетнего до заседания детского суда.
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