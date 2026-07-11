Подростка обвинили в разгроме школы на ₽16 млн

Подростка задержали 10 июля в одном из домов района Маккуори-Филдс. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах, краже и еще одном имущественном преступлении. Суд отказался освободить несовершеннолетнего до заседания детского суда.