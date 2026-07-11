В Приморье подрядчик заплатил девочке, которая упала на неогороженной стройке

В Лазовском муниципальном округе Приморского края суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить 100 тысяч рублей семье пострадавшей девочки. Ребенок получил серьезные травмы на детской площадке, где подрядчик проводил работы по благоустройству. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Девочка каталась на самокате и упала на тротуаре в том месте, где меняли бордюрный камень. Как выяснилось позже, опасный участок не был огорожен.
В результате падения девочка получила тяжелые травмы, потребовавшие срочной госпитализации. Ей наложили гипс, а затем она долгое время находилась под наблюдением хирурга-травматолога. Однако предприниматель не спешил возмещать ущерб добровольно, и родителям пришлось обращаться в суд. Судья встал на сторону пострадавшей стороны и обязал подрядчика выплатить компенсацию морального вреда. Но даже после этого бизнесмен не торопился исполнять решение.
В дело вмешались судебные приставы. Они применили весь арсенал мер принудительного взыскания: вынесли постановления об обращении взыскания на деньги на банковских счетах должника и временно ограничили его право на выезд за границу. Только после этого предприниматель заплатил.