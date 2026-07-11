В Приморье подрядчик заплатил девочке, которая упала на неогороженной стройке

В результате падения девочка получила тяжелые травмы, потребовавшие срочной госпитализации. Ей наложили гипс, а затем она долгое время находилась под наблюдением хирурга-травматолога. Однако предприниматель не спешил возмещать ущерб добровольно, и родителям пришлось обращаться в суд. Судья встал на сторону пострадавшей стороны и обязал подрядчика выплатить компенсацию морального вреда. Но даже после этого бизнесмен не торопился исполнять решение.