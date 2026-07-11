Суд впервые осудил фигурантов за торговлю ребенком

Австралийский суд вынес приговоры двум участникам преступной группы по первому в стране делу, завершившемуся обвинительным решением за торговлю ребенком. Организатора схемы приговорили к шести годам и пяти месяцам лишения свободы.
Как установило следствие, группа получала доход от незаконного перемещения людей между Индонезией и Австралией. Фигуранты организовали доставку в страну женщины и ребенка, подготовив для них фиктивные документы.
После прибытия потерпевших участники группы контролировали их передвижение. Другие обстоятельства незаконного перемещения женщины и ребенка продолжают устанавливать правоохранительные органы.
Организатор должен провести в заключении не менее четырех лет и пяти месяцев. Второй осужденный получил два года и восемь месяцев лишения свободы. Обратиться с просьбой об освобождении он сможет после одного года и восьми месяцев заключения.
Расследование совместно проводили федеральная полиция и пограничная служба Австралии. Правоохранители назвали процесс первым случаем, когда национальный суд признал обвиняемых виновными непосредственно в торговле ребенком.
Следователи также проверяют, могли ли осужденные участвовать в других эпизодах незаконного перемещения людей. Окончательных выводов о возможных дополнительных преступлениях пока не представлено.
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