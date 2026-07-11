Отца отдали под суд после смертельной поездки сына без прав

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело против 50-летнего жителя Урупского района, который разрешил несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем. Последовавшая авария унесла жизни двух человек.
По версии следствия, мужчина знал, что подросток не имеет водительского удостоверения и не обладает необходимыми навыками. Несмотря на это, 11 июля 2025 года он передал сыну машину.
Во время поездки несовершеннолетний не справился с управлением и попал в ДТП. Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Другие обстоятельства аварии прокуратура в информации не раскрыла.
Отцу предъявили обвинение во вовлечении несовершеннолетнего в действия, создававшие опасность для его жизни. После утверждения обвинительного заключения материалы передали в суд.
Суду предстоит установить степень ответственности мужчины и оценить доказательства обвинения. Сам подросток в опубликованном сообщении среди обвиняемых не назван.
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