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Отца отдали под суд после смертельной поездки сына без прав

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело против 50-летнего жителя Урупского района, который разрешил несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем.

Прокуратура Карачаево-Черкесии направила в суд уголовное дело против 50-летнего жителя Урупского района, который разрешил несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем. Последовавшая авария унесла жизни двух человек.

По версии следствия, мужчина знал, что подросток не имеет водительского удостоверения и не обладает необходимыми навыками. Несмотря на это, 11 июля 2025 года он передал сыну машину.

Во время поездки несовершеннолетний не справился с управлением и попал в ДТП. Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Другие обстоятельства аварии прокуратура в информации не раскрыла.

Отцу предъявили обвинение во вовлечении несовершеннолетнего в действия, создававшие опасность для его жизни. После утверждения обвинительного заключения материалы передали в суд.

Суду предстоит установить степень ответственности мужчины и оценить доказательства обвинения. Сам подросток в опубликованном сообщении среди обвиняемых не назван.

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