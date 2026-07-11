Петербуржца отправили в СИЗО за оправдание терроризма

Фигурант был задержан 9 июля, свою вину отрицает и ходатайствовал о смягчении меры пресечения, ссылаясь на незаконность задержания. В удовлетворении этой просьбы суду, вероятно, откажут: следствие настаивает на аресте, мотивируя это тем, что на свободе обвиняемый может уничтожить улики, оказать давление на очевидцев или скрыться.