Петербуржца отправили в СИЗО за оправдание терроризма

В Петербурге суд выбрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в оправдании и пропаганде терроризма.
Следствие предъявило обвинение Родионову в публичных призывах к терроризму через интернет в феврале 2026 года.
Фигурант был задержан 9 июля, свою вину отрицает и ходатайствовал о смягчении меры пресечения, ссылаясь на незаконность задержания. В удовлетворении этой просьбы суду, вероятно, откажут: следствие настаивает на аресте, мотивируя это тем, что на свободе обвиняемый может уничтожить улики, оказать давление на очевидцев или скрыться.
«Ему известно место работы свидетелей, обвиняемый неоднократно собирал информацию ООО “РЖД”, которая не находится в свободном доступе для граждан, не явился добровольно в следственный отдел, ввиду чего, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия», — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.