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Силы ПВО уничтожили за ночь 178 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 178 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 178 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, вражеские дроны уничтожили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

— В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАКС.

В этот же день стало известно, что российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портам Одесской области. Вместе с тем ВС РФ беспилотником «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе суда подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате инцидента матрос технического судна погиб.

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