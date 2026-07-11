Силы ПВО уничтожили за ночь 178 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 178 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Так, вражеские дроны уничтожили над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
— В течение ночи в период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАКС.
В этот же день стало известно, что российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и портам Одесской области. Вместе с тем ВС РФ беспилотником «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе суда подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате инцидента матрос технического судна погиб.