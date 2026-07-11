Одиноко идущего по дороге ребенка заметили в 5 утра в Баянауле

«Выяснилось, что мальчик в летний период проживает на озере Жасыбай вместе с родителями. Около 4 часов утра отец ушел на работу, проснувшись, мальчик решил пойти за ним. Мама в это время спала. Не осознавая опасности, ребенок успел пройти около семи километров и оказался совсем один на трассе. Как только мы его обнаружили, сразу начали искать родителей. К счастью, все закончилось благополучно. Ребенок жив и здоров, его жизни ничего не угрожает. С мамой и ребенком провели беседу о недопущении таких самовольных уходов», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних УП Павлодара Рабига Жунусова.