Одиноко идущего по дороге ребенка заметили в 5 утра в Баянауле

По информации пресс-службы ведомства, в Баянаульском районе полицейские нашли 9-летнего мальчика.
Во время патрулирования около 5 часов утра патрульные Канат Еркеболат и Нурбек Кайкенов на «серпантине» заметили ребенка, который шел один без взрослых.
Полицейские остановились и поинтересовались, как его имя и куда он направляется. Мальчик ничего не мог пояснить. Посадив его в служебную машину, поехали в сторону пункта полиции, надеясь, что по пути следования он покажет дом или место отдыха его родных.
«Выяснилось, что мальчик в летний период проживает на озере Жасыбай вместе с родителями. Около 4 часов утра отец ушел на работу, проснувшись, мальчик решил пойти за ним. Мама в это время спала. Не осознавая опасности, ребенок успел пройти около семи километров и оказался совсем один на трассе. Как только мы его обнаружили, сразу начали искать родителей. К счастью, все закончилось благополучно. Ребенок жив и здоров, его жизни ничего не угрожает. С мамой и ребенком провели беседу о недопущении таких самовольных уходов», — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних УП Павлодара Рабига Жунусова.
Мальчика передали матери, которая выразила благодарность сотрудникам полиции за внимательность, профессионализм и своевременную помощь.