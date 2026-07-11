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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 178 БПЛА

В период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 178 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 20:00 мск 10 июля до 8:00 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 178 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области сбили более 15 дронов. Были атакованы четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос. В Калужской области сбили четыре дрона над Бабынинским, Дзержинским, Жиздринским и Хвастовичским муниципальными округами, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На территории Брянской области ночью объявляли ракетную опасность, информации о последствиях нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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