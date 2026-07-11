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В Кызыле началось прощание с утонувшими в Енисее девочками

В столице Тывы начались церемонии прощания с двумя девочками, тела которых ранее обнаружили на берегу Енисея. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Прощание с первой девочкой началось с 7:30 (03:30 мск — прим. ТАСС). Прощание со второй начинается с 9:40 (05:40 мск)», — говорится в сообщении.

Гибель девочек вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях. Глава Тывы Владислав Ховалыг обратился к жителям республики с призывом отказаться от взаимных обвинений и поисков виновных в интернете. Он попросил земляков достойно проводить погибших и проявить уважение к их памяти.

Ранее родители двух школьниц, пропавших в Тыве в начале июля, опознали тела дочерей. Причиной гибели обеих девочек стало утопление. Школьницы исчезли 1 июля в Кызыле, после чего их больше недели разыскивали сотрудники экстренных служб и волонтёры. Тела несовершеннолетних нашли 9 июля в разных населённых пунктах республики недалеко от берега Енисея.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.