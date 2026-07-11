В Кызыле началось прощание с утонувшими в Енисее девочками

Ранее родители двух школьниц, пропавших в Тыве в начале июля, опознали тела дочерей. Причиной гибели обеих девочек стало утопление. Школьницы исчезли 1 июля в Кызыле, после чего их больше недели разыскивали сотрудники экстренных служб и волонтёры. Тела несовершеннолетних нашли 9 июля в разных населённых пунктах республики недалеко от берега Енисея.