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В Крыму обесточены три города и четыре сельских района

В Крыму продолжается восстановление энергосистемы после ударов украинских БПЛА по инфраструктуре энергетических объектов. На данный момент обесточены три города и четыре сельских района на севере и северо-западе полуострова. Об этом сообщает компания-поставщик «Крымэнерго».

Источник: Российская газета

Без электричества остаются города Армянск, Красноперекопск и Джанкой, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Черноморский районы.

Сроки восстановления энергоснабжения зависят от обстановки на местах и безопасности проведения работ на объектах.

В других частях полуострова продолжает действовать режим ограниченного энергопотребления. Специалисты восстанавливают повреждения в круглосуточном режиме, однако противник продолжает атаковать инфраструктуру полуострова. Отключения света происходят на всей территории Крыма.

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