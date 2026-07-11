В Крыму обесточены три города и четыре сельских района

Без электричества остаются города Армянск, Красноперекопск и Джанкой, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Черноморский районы.
Сроки восстановления энергоснабжения зависят от обстановки на местах и безопасности проведения работ на объектах.
В других частях полуострова продолжает действовать режим ограниченного энергопотребления. Специалисты восстанавливают повреждения в круглосуточном режиме, однако противник продолжает атаковать инфраструктуру полуострова. Отключения света происходят на всей территории Крыма.