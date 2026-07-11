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Усилилось подтопление села Кын в Пермском крае

Под потоки воды попала женщина, её ищут.

Подтопление села Кын в Прикамье усилилось, рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

В результате неблагоприятных погодных условий вышли из берегов реки Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Дождевой паводок повредил три моста, подтопил семь домов и приусадебных участков.

«По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы. Поручил главе оказывать всю необходимую помощь спасательным службам, организовать при необходимости пункты временного размещения для жителей», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На въезде в село восстанавливают дорожное полотно для проезда тяжёлой техники. На место прибыли 2 погрузчика, 2 самосвала, 2 бортовых автомобиля. В Кын выдвинулись более 80 человек — дополнительные силы краевой службы спасения и регионального ГУ МЧС.

Из-за подтопления энергообъектов временно ограничена подача электроэнергии. После схода воды бригады «Россети Урал» возобновят подачу электроэнергии.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что суммарно Кын и его окрестности ежегодно посещает до 20 тысяч туристов. Это популярная точка финиша для сплавов по Чусовой.

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