Усилилось подтопление села Кын в Пермском крае

Подтопление села Кын в Прикамье усилилось, рассказал глава региона Дмитрий Махонин.
В результате неблагоприятных погодных условий вышли из берегов реки Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Дождевой паводок повредил три моста, подтопил семь домов и приусадебных участков.
«По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы. Поручил главе оказывать всю необходимую помощь спасательным службам, организовать при необходимости пункты временного размещения для жителей», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
На въезде в село восстанавливают дорожное полотно для проезда тяжёлой техники. На место прибыли 2 погрузчика, 2 самосвала, 2 бортовых автомобиля. В Кын выдвинулись более 80 человек — дополнительные силы краевой службы спасения и регионального ГУ МЧС.
Из-за подтопления энергообъектов временно ограничена подача электроэнергии. После схода воды бригады «Россети Урал» возобновят подачу электроэнергии.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что суммарно Кын и его окрестности ежегодно посещает до 20 тысяч туристов. Это популярная точка финиша для сплавов по Чусовой.