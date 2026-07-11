В Татарстане перевернулся пассажирский автобус из Самары

В ночь на 11 июля в В Черемшанском районе на автодороге Кузайкино — Нурлат съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус из Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
«Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет. По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением», — говорится в сообщении.
Автобус ехал из Самары в Набережные Челны. Всего в нем было 46 человек, включая двое детей Все пострадавшие отправлены в Медсанчасть города Альметьевск. Для ликвидации ДТП были привлечены 39 человек и 14 единиц техники.
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