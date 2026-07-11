Полицейского оштрафовали за взятку и поддельную справку о беременности в Павлодарской области

«Межрайонный суд города Аксу вынес приговор в отношении сотрудника отдела полиции в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Так, женщина, не имея права управления транспортными средствами, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При рассмотрении административного дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой административный арест был заменен штрафом. Прокурорами установлено, что медицинский документ являлся поддельным», — говорится в сообщении.