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Полицейского оштрафовали за взятку и поддельную справку о беременности в Павлодарской области

Павлодар. 11 июля. КазТАГ — В Аксу сотрудника полиции осудили за получение взятки и фальсификацию доказательств по административному делу, связанному с ДТП, совершенным нетрезвой женщиной без водительских прав, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Gov.kz

«Межрайонный суд города Аксу вынес приговор в отношении сотрудника отдела полиции в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Так, женщина, не имея права управления транспортными средствами, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При рассмотрении административного дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой административный арест был заменен штрафом. Прокурорами установлено, что медицинский документ являлся поддельным», — говорится в сообщении.

Суд признал сотрудника полиции виновным и назначил ему штраф в размере Т6,6 млн с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Кроме того, осужденный лишен специального звания, а сумма взятки обращена в доход государства.