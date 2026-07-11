Полицейские прикрыли две нелегальные точки продажи дизтоплива

Полицейские выявили две нелегальные точки продажи дизельного топлива в Ростовской области. Одну из них оборудовали в хуторе Каменского района, вторую обнаружили на территории частной автомобильной заправки в Ростове-на-Дону.
Правоохранители изъяли около 4,5 тонны топлива, заправочное оборудование и почти два десятка пластиковых емкостей. Продавцы не смогли представить документы, подтверждающие происхождение продукции и безопасность ее хранения.
По данным МВД, владелец одной из точек ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушения требований пожарной безопасности. Несмотря на это, продажа топлива продолжилась.
Полиция проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты исследуют качество горючего и оценивают угрозу, которую создавали емкости с топливом для жителей и соседних объектов.
По итогам проверки правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливаются поставщики топлива и общий объем его реализации.
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