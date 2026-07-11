После ДТП с автобусом в Татарстане возбуждено уголовное дело

ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил региональный СКР. В правоохранительных органах уточнили «РИА Новости», что мужчина уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).
ЧП случилось на дороге Кузайкино—Нурлат в Черемшанском районе. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны. Автобус, перевозивший 46 человек, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. По данным СМИ, к ликвидации последствий аварии привлекли десятки спасателей и спецтехнику, также был задействован вертолет.