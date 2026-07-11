Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ДТП с автобусом в Татарстане возбуждено уголовное дело

ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил региональный СКР. В правоохранительных органах уточнили «РИА Новости», что мужчина уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщил региональный СКР. В правоохранительных органах уточнили «РИА Новости», что мужчина уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

ЧП случилось на дороге Кузайкино—Нурлат в Черемшанском районе. Автобус следовал из Самары в Набережные Челны. Автобус, перевозивший 46 человек, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. По данным СМИ, к ликвидации последствий аварии привлекли десятки спасателей и спецтехнику, также был задействован вертолет.