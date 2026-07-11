Прятали в дорожной сумке: Беженка рассказала, как в Константиновке скрывали детей от ВСУ

Собеседница рассказала, что из-за риска проверок ребёнка приходилось перевозить из одного района в другой, используя дорожную сумку, чтобы не привлекать внимания. По её словам, прятать детей в квартирах было непросто, поскольку они не могли постоянно соблюдать тишину. Кроме того, Седашова заявила, что некоторые пожилые соседки сообщали украинским властям о том, где находятся несовершеннолетние.