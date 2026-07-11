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В Новосибирске 22-летний рабочий сорвался со строительных лесов

Пострадавший получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

В центре Новосибирска 10 июля во время ремонтных работ пострадал 22-летний рабочий. Несчастный случай произошёл на Красном проспекте.

По предварительной информации, молодой человек потерял равновесие и упал со строительных лесов с высоты около четырёх метров.

Известно, что работодателем молодого человека является индивидуальный предприниматель. После происшествия Государственная инспекция труда начала проверку.

Специалистам предстоит установить, соблюдались ли на объекте требования охраны труда и техники безопасности. В случае выявления нарушений работодателю может грозить административная, а при наличии оснований — и уголовная ответственность.