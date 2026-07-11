В Новосибирске 22-летний рабочий сорвался со строительных лесов

В центре Новосибирска 10 июля во время ремонтных работ пострадал 22-летний рабочий. Несчастный случай произошёл на Красном проспекте.
По предварительной информации, молодой человек потерял равновесие и упал со строительных лесов с высоты около четырёх метров.
Известно, что работодателем молодого человека является индивидуальный предприниматель. После происшествия Государственная инспекция труда начала проверку.
Специалистам предстоит установить, соблюдались ли на объекте требования охраны труда и техники безопасности. В случае выявления нарушений работодателю может грозить административная, а при наличии оснований — и уголовная ответственность.