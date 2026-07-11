Силовики сорвали предполагаемую встречу мужчины с ребенком

Полиция Новой Зеландии задержала 54-летнего мужчину после интернет-переписки с человеком, которого он считал 13-летним подростком. По версии правоохранителей, фигурант пытался установить доверительные отношения с несовершеннолетним, а затем отправился на встречу с ним.
Мужчину задержали 12 июня в городе Греймут на западном побережье Южного острова. Операцию провела полиция округа Тасман после расследования преступлений против молодых людей в интернете. Задержанный проживал в городе Хокитика.
Следствие утверждает, что во время дистанционного общения мужчина совершал действия, которые правоохранители расценили как подготовку несовершеннолетнего к контакту сексуального характера. После переписки он выехал на предполагаемую встречу с подростком.
Фигуранту предъявили три обвинения. Они связаны с демонстрацией несовершеннолетнему непристойных материалов, склонением молодого человека к действиям сексуального характера и встречей после такого общения в интернете. Полиция выступила против освобождения обвиняемого под залог.
Мужчина должен был предстать перед окружным судом Греймута 13 июня. Правоохранители заявили, что операция была направлена на предотвращение вреда детям и пресечение преступлений в интернете. Родителей, опекунов и подростков призвали осторожно общаться с незнакомыми людьми в сети и сразу сообщать полиции о подозрительном поведении.
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