Силовики сорвали предполагаемую встречу мужчины с ребенком

Мужчина должен был предстать перед окружным судом Греймута 13 июня. Правоохранители заявили, что операция была направлена на предотвращение вреда детям и пресечение преступлений в интернете. Родителей, опекунов и подростков призвали осторожно общаться с незнакомыми людьми в сети и сразу сообщать полиции о подозрительном поведении.