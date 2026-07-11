Роспотребнадзор начал расследование после отравления 19 человек в Зарайске

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) в г. Зарайске, связанных с употреблением роллов», — говорится в сообщении.
Во время проверки специалисты обнаружили в заведении грубые нарушения санитарного законодательства. В настоящее время сотрудники ведомства проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы установить источник заражения.
Для лабораторных исследований уже отобраны образцы сырья и смывы с различных поверхностей. Кроме того, у работников предприятия взяли биоматериал, который также направят на экспертизу.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Зарайске. Действия владельцев заведения квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 9 и 10 июля в городскую больницу с признаками отравления обратились 19 человек.
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