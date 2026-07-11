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Ювелирный магазин разгромили кувалдами и украли украшений на миллионы

Трое мужчин признали вину в сговоре с целью ограбления ювелирного магазина в лондонском районе Ричмонд.

Трое мужчин признали вину в сговоре с целью ограбления ювелирного магазина в лондонском районе Ричмонд. Во время налета преступники разбили витрину кувалдой и похитили украшения стоимостью 225 тысяч фунтов стерлингов (около 23 млн рублей).

Ограбление произошло 31 января на улице Пейвед-Корт. Запись нападения широко разошлась в интернете. На кадрах видно, как налетчики разбивают наружную витрину, достают через образовавшийся проем ювелирные изделия и скрываются с места преступления.

Расследованием занимались сотрудники специализированного подразделения столичной полиции по борьбе с вооруженными ограблениями. Они изучили записи камер наблюдения, провели криминалистические исследования и обнаружили автомобиль, который, предположительно, использовали участники налета.

Собранные материалы позволили установить троих подозреваемых. Двух мужчин задержали 31 марта, третьего — 8 апреля. Все задержания прошли по адресам в графстве Эссекс.

Двое фигурантов признали вину в Королевском суде Кингстона 22 мая. Третий участник дал признательные показания 10 июля. Всех троих оставили под стражей до оглашения приговора, назначенного на 24 июля.

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