Ювелирный магазин разгромили кувалдами и украли украшений на миллионы

Трое мужчин признали вину в сговоре с целью ограбления ювелирного магазина в лондонском районе Ричмонд. Во время налета преступники разбили витрину кувалдой и похитили украшения стоимостью 225 тысяч фунтов стерлингов (около 23 млн рублей).