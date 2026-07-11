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Более 10 человек спасли при пожаре на Криворожской улице в Москве

Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел около 3:30 ночи на Криворожской улице. Возгорание случилось в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на место пожарные провели разведку и приступили к тушению возгорания. Для проверки помещений на наличие людей были сформированы группы газодымозащитной службы. Пожар ликвидировали в 4:13 утра.

В ходе ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения спасли 11 человек, включая одного ребенка, передает Telegram-канал ведомства.

29 июня пожар произошел в квартире дома на Садовой-Самотечной улице. Там находилась женщина, ее вытащили из огня и передали медикам. Впоследствии пострадавшая скончалась. Спасатели потушили пламя в квартире.