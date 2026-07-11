Смертный приговор по делу об убийстве россиянки в Хургаде ещё могут отменить

Материалы дела гласят, что 9 октября 2025 года 31-летний Мухаммед Бадави проник в незапертую квартиру россиянки, намереваясь её ограбить. После того как женщина оказала сопротивление, он избил её, нанёс смертельные ранения принесённым с собой лезвием, а затем похитил деньги и мобильный телефон. Позже тело погибшей обнаружили охранники жилого комплекса. Во время судебного процесса один из сотрудников охраны сообщил, что женщина ни с кем не конфликтовала и обычно не запирала дверь квартиры, когда находилась дома.