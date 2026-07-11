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На Урале возбудили уголовное дело после массового отравления детей в садике

Параллельно эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора.

Следственный отдел по Академическому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) из-за ухудшения самочувствия воспитанников частного детского сада «Премьер». Наказание за это преступление предусматривает до двух лет лишения свободы. Речь идет о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией, информация изначально поступила об обращении за медицинской помощью нескольких детей.

Параллельно эпидемиологическое расследование проводит Управление Роспотребнадзора — в дошкольном учреждении уже выявлено множество нарушений.

Сотрудники СКР приступили к сбору и закреплению доказательств: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, истребована необходимая документация и назначены экспертизы. Следствие устанавливает точное количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Свердловской области, по итогам всех процессуальных действий произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка.

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