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Завершены поиски девушки, сбежавшей из дома вместе с маленьким сыном

В Полевском завершились поиски Анастасии Медведевой и ее сына.

Источник: полиция Полевского

В Полевском завершились поиски сбежавшей из дома 19-летней Анастасии Медведевой и ее маленького сына. Накануне девушка сбежала из дома, прихватив малыша в люльке. Благодаря усилиям полиции, Анастасию обнаружили в Екатеринбурге. Ей и полугодовалому малышу ничего не угрожает.

— Прохожие обнаружившие девушку отвели ее в центр поддержки для женщин «Мария». Жизни и здоровью матери и сыну ничего не угрожает. Сегодня их вернут домой в Полевской, — сообщили в местной полиции.

Анастасия Медведева ранее уже уходила дома. Тогда это произошло в ночь на 1 июня.