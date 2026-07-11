Завершены поиски девушки, сбежавшей из дома вместе с маленьким сыном

В Полевском завершились поиски сбежавшей из дома 19-летней Анастасии Медведевой и ее маленького сына. Накануне девушка сбежала из дома, прихватив малыша в люльке. Благодаря усилиям полиции, Анастасию обнаружили в Екатеринбурге. Ей и полугодовалому малышу ничего не угрожает.