Самарец обокрал квартиру знакомого

В Самаре в отдел полиции за помощью обратился 44-летний местный житель, который пояснил: вернувшись домой из деловой поездки, от сына узнал о пропаже из квартиры имущества стоимостью 100 тысяч рублей.
Полицейские опросили очевидцев и в ходе осмотра места происшествия изъяли следы. Оперуполномоченные изучили записи с камеры видеонаблюдения, в обзор которой попадает подъезд. Предъявили потерпевшему кадры, где зафиксировано, как предполагаемый злоумышленник выходит с коробками, и мужчина уверенно опознал знакомого, которого ранее привлекал для выполнения строительных работ.
В результате проведенных мероприятий оперативники установили местонахождение ранее судимого 47-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре.
Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, задержанный дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения хищения. Он пришел к знакомому попросить в долг денежные средства (ранее тот неоднократно финансово его выручал), увидел приоткрытую дверь, позвал хозяина и попытался ему дозвониться — ответа не последовало. После чего прошел в зал и забрал игровую приставку, джойстики, сумку, телефон. Похищенное продал случайному прохожему. Вырученные средства потратил по собственному усмотрению: на покупку подарка сыну и обуви.
Следователи полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска установили все обстоятельства произошедшего, провели предварительное расследование и направили дело в суд.
Советский районный суд г. Самары признал доказательства, собранные сотрудниками органа внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств фигуранту назначено лишение свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Преступник также обязан возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.