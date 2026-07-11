Самарец обокрал квартиру знакомого

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, задержанный дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения хищения. Он пришел к знакомому попросить в долг денежные средства (ранее тот неоднократно финансово его выручал), увидел приоткрытую дверь, позвал хозяина и попытался ему дозвониться — ответа не последовало. После чего прошел в зал и забрал игровую приставку, джойстики, сумку, телефон. Похищенное продал случайному прохожему. Вырученные средства потратил по собственному усмотрению: на покупку подарка сыну и обуви.