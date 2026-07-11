Пожарные в Башкирии спасли 11 человек из горящего дома

Вечером 10 июля в Нефтекамске произошел пожар в двухкомнатной квартире на проспекте Комсомольский. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров, сообщает МЧС Башкирии.
Прибывшие огнеборцы спасли из опасной зоны 11 человек, в том числе четырех детей. Еще 10 жильцов успели покинуть здание сами.
Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Предварительно, причиной происшествия стала неосторожность при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель.
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