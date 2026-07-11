Baza: Жительница Екатеринбурга застряла в кабине подъемного крана во время шторма

По словам машинистки, сильный порывистый ветер настолько раскачивал кабину, что металлические конструкции начинали трещать. В разговоре с Telegram-каналом она рассказала, что провела в этом «железном коконе» несколько часов: с десяти вечера она ждала, когда буря утихнет и прибудет помощь.