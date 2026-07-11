Baza: Жительница Екатеринбурга застряла в кабине подъемного крана во время шторма

В Екатеринбурге девушка застряла в кабине подъемного крана на высоте 70 метров из-за мощного шторма. Об этом случае в субботу, 11 июля, пишет Baza.
Гроза и ливень застали машинистку прямо на стройке. Из-за разгула стихии девушка сильно испугалась и расплакалась. Она пыталась выбраться самостоятельно, однако каждый новый удар молнии и усиливавшийся дождь заставляли ее останавливаться от страха.
По словам машинистки, сильный порывистый ветер настолько раскачивал кабину, что металлические конструкции начинали трещать. В разговоре с Telegram-каналом она рассказала, что провела в этом «железном коконе» несколько часов: с десяти вечера она ждала, когда буря утихнет и прибудет помощь.
Девушка также призналась, что этот день стал для нее последним на работе, сообщается в публикации.
Ранее ураганный ветер снес крышу школы № 7 в городе Петров Вал в Волгоградской области. Пострадавших в результате произошедшего нет — сейчас дети отдыхают на летних каникулах.
В конце мая ураганный ветер опрокинул башенный кран в Астрахани. Крановщик, который находился в кабине, погиб.