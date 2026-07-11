В Свердловской области подтопило трассу из Екатеринбурга в Серов

Трасса из Екатеринбурга в Серов подтоплена, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Из-за подтопления и разрушения мостов в четырёх районах Свердловской области введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Пострадали Байкаловский, Артёмовский, Алапаевский и Невьянский муниципалитеты.
В Невьянском районе продолжает действовать ограничение движения на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в связи с подтоплением проезжей части.
ГУ МЧС по Свердловской области сообщает о многочисленных случаях затопления жилых домов и приусадебных участков.
Сильные дожди продлятся в Свердловской области до 13 июля. Вероятен крупный град, не исключается шквалистый ветер до 25 м/с, предупреждает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Напомним, в Пермском крае усилилось подтопление села Кын.