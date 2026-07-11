Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кольцово из-за сигнала неисправности

В пресс-службе перевозчика объяснили, что во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полёт безопасно. Для ее устранения экипаж лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета Кольцово.