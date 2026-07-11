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Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кольцово из-за сигнала неисправности

Задержка рейса из Екатеринбурга в Благовещенск составила 9 часов.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 11 июля борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно сел в Кольцово из-за сигнала неисправности.

В пресс-службе перевозчика объяснили, что во время выполнения рейса на воздушном судне появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полёт безопасно. Для ее устранения экипаж лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета Кольцово.

— Пассажиры обслуживались согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками и горячим питанием. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения. Он уже вылетел.

«Уральские авиалинии» приносят извинения за доставленные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности, — сообщили в авиакомпании.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержка вылета составила 9 часов.