Пьяный рецидивист с игрушечным пистолетом перепугал прохожих в Иркутске

Ранее в городе Берёзовском Свердловской области 42-летний местный житель устроил стрельбу из пневматического пистолета по подросткам, которые прошли через его участок в коттеджном посёлке. Конфликт начался после того, как мужчина сделал детям замечание, однако они не отреагировали на его слова.