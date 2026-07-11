23-летняя россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и убила младенца

Прокуратура Калининграда направила в суд уголовное дело против 23-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, преступление произошло в июле 2023 года после преждевременных родов, которые, как считают следователи, начались после употребления наркотиков.
По материалам расследования, женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, была в гостях у знакомых в квартире на улице Киевской. Роды начались в туалете коммунальной квартиры, где появился на свет ребенок.
Следствие утверждает, что после рождения младенцу были причинены множественные травмы. В материалах дела говорится как минимум о 16 травматических воздействиях, которые привели к смерти новорожденного.
Как полагает следствие, знакомые обвиняемой затем вынесли тело ребенка во двор жилого дома. На следующее утро его обнаружили местные жители.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщине вменяют убийство матерью новорожденного ребенка. Уголовное дело передано в Московский районный суд Калининграда, который даст окончательную правовую оценку представленным доказательствам. В ходе разбирательства планируется исследовать результаты экспертиз, показания свидетелей и другие материалы расследования.
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