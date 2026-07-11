23-летняя россиянка приняла наркотики, родила раньше срока и убила младенца

Прокуратура Калининграда направила в суд уголовное дело против 23-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, преступление произошло в июле 2023 года после преждевременных родов, которые, как считают следователи, начались после употребления наркотиков.