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В Башкирии на озере Калкан утонул турист из Магнитогорска

Житель Магнитогорска утонул во время отдыха в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в ночь на 11 июля на озере Калкан в Учалинском районе Башкирии. Там во время отдыха утонул 42-летний житель Магнитогорска.

О происшествии сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов. По его словам, тело мужчины обнаружили в воде примерно в трех метрах от берега.

Известно, что погибший приехал в Башкирию на отдых. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям и туристам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах и не заходить в воду в темное время суток.