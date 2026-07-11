Склад площадью три тысячи квадратных метров загорелся в подмосковном Раменском

Производственный склад площадью три тысячи квадратных метров загорелся в Подмосковье. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Трудовой улице в поселке «Родники» в Раменском, уточняется в публикации.
2 июля возгорание произошло на складе на улице Кулакова в районе Строгино на северо-западе столицы. Площадь пожара составила почти 100 квадратных метров. Здание до приезда спасателей покинули около 50 человек.
30 июня пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном на территории посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве. Сообщалось, что горела оргтехника на площади пяти квадратных метров.